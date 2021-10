Caen. Yacine Bammou au Stade Malherbe Caen : c'est fait

L'attaquant du FC Nantes, Yacine Bammou, rejoint le Stade Malherbe Caen (Calvados). Il jouera sous les ordres de Fabien Mercadal cette saison et s'est engagé pour quatre années. Il portera le numéro 18 sur sa tunique rouge et bleu. Le joueur de 26 ans a joué 117 matchs de ligue 1 pour le FC Nantes et a inscrit 15 buts en quatre saisons. Il est également international marocain (six matchs et un but).

Caen lui réussit

Le joueur marocain qui a également été vendeur à la boutique du Paris Saint Germain par le passé réussit plutôt bien… Contre Caen. En effet, il a marqué au moins un but contre le Stade Malherbe Caen lors des trois dernières saisons, toujours vers la trentième minute et toujours au stade Michel d'Ornano. Le club normand n'a plus qu'à espérer que ce stade reste le jardin favori de l'attaquant.