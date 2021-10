Caen. Caen : les cinq choses à faire pour profiter du Banquet Fantastique

Il va régner un air médiéval au château de Caen (Calvados), mardi 24 juillet 2018. De 11 heures à 23 heures, le Banquet Fantastique revient pour une troisième édition. Et plus qu'un simple repas, c'est un véritable festin qui attend les visiteurs.

1. Assister à un combat de chevaliers

Imaginez la ville de Caen au XVe siècle. Le château se pare de ses plus beaux atours pour accueillir des chevaliers bretons et normands qui ont bouté ensemble les Anglais hors de France. Mais cette belle rencontre va se transformer en combat…

La troupe Arkaval propose à 15 heures et 21h30 deux tournois de chevalerie. Le tournoi en nocturne à 21h30 sera suivi d'une projection illusionniste qui fera revivre le Château au rythme de fresques lumineuses et animées.

2. Manger la nouvelle madeleine Jeannette pour le goûter

La reine Mathilde aura désormais une madeleine à son nom. L'usine calvadosienne Jeannette a créé spécialement pour l'occasion une nouvelle madeleine. "Mathilde" sera à découvrir en avant-première sur le stand des Jeannette. Quant au goût il est encore inconnu.

3. Jouer aux détectives

"Get Out" propose un escape game dans une tente médiévale. Esprit d'équipe et logique seront nécessaires pour arriver à trouver les indices et sortir de la tente… Ce serait dommage de finir dans les douves du château non ?

4. Parler à l'oreille des loups

Ou en tout cas regarder des professionnels le faire. La compagnie des Baladins de la Vallée d'Argent présente des loups toute la journée et raconte de belles histoires à 14 heures, 17 heures et 19 heures.

5. Ripailler joyeusement

Venez découvrir la cuisine moyenâgeuse à travers des démonstrations et ateliers de cuisine. Sur place, des stands seront présents pour se restaurer toute la journée (et même pour les végétariens).

Pratique. Mardi 24 juillet de 11 heures à 23 heures. L'accès au Banquet fantastique se fera uniquement par la porte Saint-Pierre, et la sortie par la porte des Champs. Gratuit.