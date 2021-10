Rouen. Randonnée : bientôt un GR "Littoral de la Normandie"

787 kilomètres, du Tréport en Seine-Maritime jusqu'au Mont-Saint Michel : un itinéraire de grande randonnée (GR) "Littoral de la Normandie" verra le jour à horizon 2020. Il reliera le GR 223 qui longe le littoral de la Manche et du Calvados au GR 21 qui parcoure celui de la Seine-Maritime.

Tous les ports traversés

La Fédération française de Randonnée (FFR) et les collectivités travaillent d'ores et déjà sur cet itinéraire, qui doit passer notamment par l'emprise maritime du port du Havre et le Pont de Normandie. Pour Benoît Alix, du comité départemental de randonnée pédestre de la Manche, ce sentier sera riche pour les randonneurs :

Outre les plages du Débarquement, les falaises d'Etretat, Saint-Mère-Eglise ou le cap de la Hague, la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ce GR "Littoral de la Normandie" passera par l'ensemble des ports. "Des plus importants comme celui du Havre, au plus petit comme Port Racine, en passant par Fécamp, Dieppe, Granville…" souligne Benoît Alix.

100 km de sentier déplacés

Pour ce projet, 100 kilomètres de sentier vont être déplacés et ramenés au plus près des côtes. Des discussions sont en cours avec les conseils départementaux, notamment concernant les falaises du Pays de Caux et du Bessin. "Nous avons déjà obtenu avec le Calvados la possibilité de traverser toutes les stations balnéaires, de Ouistreham à Arromanches".