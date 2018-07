Allemagne: Özil, critiqué pour une photo avec le président turc, quitte la sélection

"C'est avec un coeur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l'Allemagne de matches internationaux aussi longtemps que je ressens du racisme et du manque de respect à mon égard", écrit le joueur d'origine turque sur son compte Twitter. Critiqué pour une photo prise avec le président turc, il a assuré que son geste n'avait "aucune intention politique".

