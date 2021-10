Le palmarès des Globes de Crystal 2012

Depuis 7 ans les Globes de Cristal récompensent les artistes au sens large ! En effet, cinéma, télévision, théâtre, mode, musique, peinture…

Tous les domaines sont récompensés. Hier soir, lundi 6 février, la cérémonie se déroulait au Lido à Paris et c’est le journaliste Nicolas Demorand qui présidait le jury. Nous vous laissons découvrir le palmarès des Globes de Cristal 2012 et constater qu’encore une fois Intouchables rafle la mise !



Palmarès des Globes de Cristal 2012 :



Meilleur Film :

Intouchables d’Olivier Nakache et Eric Tolédano



Meilleure actrice :

Karin Viard et Marina Foïs dans Polisse de Maïwenn



Meilleur acteur :

Omar Sy dans Intouchables d’Olivier Nakache et Eric Toledano



Meilleure pièce de théâtre :

Un fil à la patte d’après la pièce de Georges Feydeau, mise en scène de Jérôme Deschamps



Meilleur One Man Show

Stéphane Guillon Liberté (très) surveillée



Meilleure comédie musicale :

Dracula, L’amour plus fort que la mort, mise en scène de Kamel Ouali



Meilleure interprète féminine :

Izia So Much Trouble



Meilleur interprète masculin :

Louis Bertignac Grizzly



Meilleur roman – essai :

Tout, tout de suite de Morgan Sportès



Meilleur téléfilm – série télévisée :

Flics crée par Olivier Marchal



Meilleure exposition :

Exhibitions, l’invention du sauvage



Meilleur créateur de mode :

Guillaume Henry Carven



Globe de cristal d'honneur :

Eric Reihnardt