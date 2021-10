Soupçons de fraude fiscale: la garde à vue de Thierry Solère levée

"Les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et à la vérification de certains éléments avancés par M. Solère (...) se poursuivent", a précisé le parquet. Me Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich, les avocats du député qui était en garde à vue depuis mardi matin, ont ajouté qu'il n'avait "pas été déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen".

