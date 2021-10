Rouen. À Rouen, le Crij donne ses conseils logement aux étudiants

"Où se loger ?", "De quelles aides puis-je bénéficier ?", "Quel budget ?"... chaque été, les nouveaux étudiants sont confrontés aux mêmes questions concernant leur logement.

Pour les aider, le Crij, Centre régional d'information jeunesse, met en place des cafés-logement tous les étés, depuis six ans. Le Crij est une association qui informe et accompagne les jeunes dans leurs démarches administratives, recherches, etc.

Pour la première fois cette année, les cafés-logement sont organisés tous les après-midi depuis mardi 17 juillet 2018 et jusqu'au 31 août à Rouen (Seine-Maritime). Précédemment, il n'y avait que cinq dates réparties sur juillet-août.

• À lire aussi. Logements étudiants : "on peut trouver avec une bonne méthodologie"



Le budget : première difficulté

Dans la recherche de leur logement, les jeunes et leurs parents sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment le temps "car ils n'ont que deux mois pour trouver et ce n'est pas simple, explique Samuel Danicourt, informateur jeunesse au Crij de Rouen. Pour beaucoup d'étudiants, c'est une première, et pour certains parents, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas cherché, donc ça fait beaucoup de choses à découvrir et pas forcément des plus marrantes."

L'un des premiers points à aborder par les informateurs est le budget :

Le Crij donne ses conseils pour le budget logement des étudiants. Impossible de lire le son.

Pour aider les jeunes, le Crij a mis au point une fiche pratique budget qui permet de faire le point entre les frais qui entrent et ceux qui sortent chaque mois. "Cela permet d'être au fait de son budget et de s'y tenir au maximum", indique Samuel Danicourt.

Les aides au logement : la Caf mais pas que

Le Crij répond aussi aux questions concernant les aides au logement. "Tout le monde connaît celles de la CAF, note l'informateur jeunesse. Pour rappel, il faut les mobiliser dès le premier jour de l'entrée dans le logement, pas deux mois après parce qu'il n'y a pas de rétroactivité. Mais il y a aussi le pass' installation du département, qui est un chéquier de 100 euros pour pouvoir se meubler et puis la garantie visale qui permet de garantir les impayés de loyers pendant trois ans."

L'association propose aux jeunes un service d'annonces de logements, mais aussi plusieurs livrets avec des conseils, des infos pratiques, des contacts, etc. Bref, plus de 80 pages pour bien démarrer sa vie étudiante.

Jusqu'au 31 août 2018, de 14 à 18 heures, au 84 rue Beauvoisine à Rouen. Tél. 02 32 10 49 49.