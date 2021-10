Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce mardi 24 juillet 2018

Bélier

Une poignée de main et quelques rencontres vous permettront d'avoir quelques explications vis-à-vis d'un certain flou qui vous rend un peu anxieux. Ce soir vous dormirez mieux.

Taureau

Rien ne s'acquiert facilement ; le combat semble être père de toute chose. Parfois vous avez l'impression d'être un fantassin alors que les autres réussissent rapidement et sans effort !

Gémeaux

Vous serez excédé aujourd'hui. Vous passez plus de temps à expliquer ce que vous faites que de travailler. Ce peut-être un trop-plein de réunions dont la rentabilité laisse un peu à désirer.

Cancer

Moins on en dit mieux c'est. Fuyez ceux qui parlent à tort et à travers, ils n'ont aucun intérêt et en plus leur fréquentation pourrait vous nuire plus que vous ne l'imaginez.

Lion

Vous finirez par vous demander si vous n'êtes pas le seul à avoir un cerveau fonctionnel. La boîte crânienne de certains vous paraît un peu endommagée.

Vierge

Vous avez absolument besoin d'un souffle fondateur dans de nouvelles entreprises. Ce sera pénible au début de vous attaquer à de grands sommets mais ce sera très formateur.

Balance

Vous direz grand bien de l'un de vos poulains à votre autorité. Que celle-ci l'a dans son logiciel dès le début sera absolument excellent. Vous êtes un parfait pygmalion.

Scorpion

Vous avez parfois la crainte d'avoir des propos un peu confus et par conséquent ne pas exprimer clairement vos idées. Préparez vos entretiens et forgez-vous des phrases types pour chaque situation. Pour le trac on verra plus tard.

Sagittaire

Si vous avez besoin de quelque chose de particulier dans votre travail, on vous dira NON à tout. Inutile d'insister. Tout est bloqué pour deux jours. Prenez votre mal en patience.

Capricorne

Vous aussi le domaine professionnel n'est guère extraordinaire. On retoquera tout sans raison réelle. Il faudra reprendre tout de A à Z. Surtout aucune agressivité. Sinon il va vous en cuire.

Verseau

Vous considérerez les quelques jours qui viennent avec des priorités ! Il faudra briller par votre efficacité et votre lucidité. Vous n'avez pas le droit aux approximations.

Poissons

Évitez de faire trop transparaître les fritures internes à votre entreprise. Vous devez observer une attitude de réserve. Vous risquez de vous attirer les foudres.