Atelier. Espace Yvonne Guéguan : et si vous mettiez la main à la pâte ?

Que vous soyez débutant ou un peu expérimenté, les ateliers de l'espace Yvonne Guéguan à Caen (Calvados) sont ouverts à tous. Les participants réaliseront d'après modèle en plâtre et pendant cinq demi-journées un portrait taille réelle ou un petit buste (selon leur choix).

Deux autres ateliers pour découvrir la poterie !

La grande expérience et l'enseignement académique dispensé par Valérian Barbakadze permettront aux participants de découvrir et d'acquérir des bases solides et reproductibles du modelage anatomique.

Entrez aussi en contact avec l'argile grâce à l'atelier de Baptiste Macé par des gestes simples en réalisant un bol Raku. Chaque participant pourra ainsi repartir avec son œuvre. Et cerise sur le gâteau : si le beau temps est de la partie, les ateliers se dérouleront dans le jardin, endroit propice à la création.

Pratique. Du lundi 9 au jeudi 19 juillet à partir de neuf heures à l'Espace Yvonne Guéguan. De 180 à 360 €.