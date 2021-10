Caen. Les risques de l'été : les conseils des pompiers du Calvados

C'est le début de l'été 2018 mais saison estivale rime avec risques estivaux. Les sapeurs pompiers du Calvados luttent contre les incendies et les noyades pendant toute cette période. Les maîtres du feu donnent des conseils aux citoyens pour éviter les problèmes qu'entraîne l'été.

Les principaux risques

La Normandie est en alerte noire depuis quelques jours. Les feux de végétaux (broussaille, paille…) peuvent entraîner des incendies incontrôlables. Les pompiers rappellent qu'il est interdit de brûler ses déchets verts. Barbecues et autres activités domestiques liées au feu peuvent aussi provoquer des incendies. Les coups de chaleur peuvent mener à des situations de déshydratations ou de malaise qui s'avèrent dangereux pour la santé. Les personnes fragiles (enfants et personnes âgées) sont à surveiller. Si vous allez vous baigner, faites attention aux noyades aussi bien à la piscine, sur des plans d'eau ou à la mer. Les pompiers rappellent qu'il faut bien penser à fermer l'eau et le gaz avant de partir en vacances et à changer la pile de son détecteur pour éviter tout problème.

Une activité croissante pour les sapeurs pompiers

En juillet et août, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados (SDIS) voit son activité augmenter considérablement avec l'arrivée des touristes et l'augmentation des activités en plein air. Beaucoup de festivités ont également lieu sur le territoire, comme le week-end du samedi 7 et du dimanche 8 juillet 2018 avec Beauregard, mais les pompiers tiennent à préciser que cela n'entraîne pas de sur-sollicitation d'activité pour eux, tant la sécurité privée des événements est bien organisée.

L'implication des élus et le maillage des casernes représentent des forces considérables du département calvadosien. Cependant un problème de communication persiste. Les numéros d'urgence composés par les citoyens sont souvent inadaptés. Le Commandant Pasqualetti rappelle les numéros à contacter.

Aujourd'hui, la centralisation des appels est en questionnement. Certains souhaitent centraliser tous les appels d'urgence en un seul numéro unique pour mieux filtrer et adapter en fonction des besoins. En effet, 60 % des appels reçus par les pompiers sont transférés au SAMU. Une centralisation éviterait ce type de problèmes.

Forte sollicitation : la journée de jeudi 5 juillet 2018 en chiffres

Les pompiers ont été dépêchés sur 145 interventions dans la journée de jeudi 5 juillet 2018. 225 engins ont été déployés comprenant entre trois et six sapeurs pompiers. 36 centres de secours ont été sollicités sur les 49 présents dans le Calvados.

Un manque d'effectif

Le nombre de pompiers volontaires diminue d'année en année due à des changements sociétaux. L'engagement moyen est de neuf ans contre 14 ans quelques années auparavant. Les exigences demandées aux sapeurs pompiers volontaires représentent un engagement conséquent. Ils doivent suivre une formation, proposée depuis 1992 et être disponible. Malgré ces contraintes, "On ne se rend pas compte de la capacité des Français à faire des engagements citoyens", affirme le Colonel Regis Deza, directeur départemental du SDIS. Une autre menace pèse sur le volontariat. Le texte de l'Union Européenne risque de faire diminuer l'effectif des sapeurs pompiers volontaires de 75 %. Les pompiers espèrent un soutien du gouvernement français. Des réponses seront données quant au vote de cette loi, fin septembre 2018 lors du Congrès des sapeurs pompiers.

Plus d'informations sur le site des pompiers du Calvados.