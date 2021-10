Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce vendredi 20 juillet 2018

Bélier

Vous aurez l'heureuse surprise d'avoir une visite inattendue ce week-end. Amis un peu trop disparus ces derniers temps.

Taureau

D'un point de vue affectif, difficile de réparer certaines gaffes. Revoir le film à l'envers est chose inutile. Avancer sur un chemin miné est votre lot du jour.

Gémeaux

Envie d'isolement après avoir tant donné dans vos activités publiques. Vous étofferez vos projets haut de gamme. Vous avez de grandes ambitions pour les deux mois qui viennent.

Cancer

Vous tentez désespérément de séduire. Il n'y a pas de citadelle imprenable mais de mauvais assaillants. Soyez un peu plus subtile dans vos investigations.

Lion

Vous vous demandez quel style adopter ? Restez authentique sans artifice, sinon ça va jurer. Vous prouverez simplement que vous êtes capable du meilleur.

Vierge

Vous vous sentez dans un très long couloir rempli de portes qu'il faut savoir ouvrir suivant les opportunités et les besoins. Le choix est parfois bien complexe.

Balance

Ne prenez pas tout ce que l'on vous dit pour argent comptant. On essaie de tromper votre confiance. Restez vigilent. Halte aux " Fakes news " !

Scorpion

Le climat est en train de changer et c'est une bonne chose. Vous aviez l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Le vent tourne, à vous de rire aux dépens des autres.

Sagittaire

Vous serez assez décapant avec un don de la repartie. Vous en avez assez d'être gentil et de vous faire truander un peu trop souvent.

Capricorne

Quelque chose s'est glissé et à provoqué une fêlure dans le cadre familial. Vous ne savez plus comment faire et comment réagir.

Verseau

On vous trouve parfois trop sage. C'est bien mal vous connaître. Vous saurez prouver aujourd'hui que vous êtes capable vous aussi de sortir les griffes.

Poissons

Soirée événement durant laquelle il faudra briller. Vous n'aurez pas le choix. Il en va de votre crédibilité en matière de communication.