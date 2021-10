La Vérité si je mens, le meilleur démarrage pour une comédie depuis 2008

La Vérité si je mens 3 ! occupe le onzième rang des meilleurs démarrages au premier jour pour une comédie dans l'Hexagone, derrière Les Visiteurs 2 (423.691) et devant Coco (305.319). Le film de Thomas Gilou n'est pas parvenu à battre le deuxième épisode, qui avait rassemblé 503.582 spectateurs le 7 février 2001, pour finir sa carrière à 7,7 millions d'entrées.

Box-office des meilleurs premiers jours pour la catégorie comédie depuis 2008

01. Bienvenue chez les Ch'tis (2008). 558.359

02. Astérix aux Jeux Olympiques (2008). 464.248

03. La Vérité si je mens 3 ! (2012). 395.283

04. Coco (2009). 305.319

05. Rien à déclarer (2011). 301.089

06. Camping 2 (2010). 292.848

07. Disco (2010). 210.456

08. Intouchables (2011). 191.342

09. OSS 117 : Rio ne répond plus (2009). 190.379

10. Sex and the City 2 (2010). 157.520