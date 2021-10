Caen. À Caen, pour l'été, on fait garder ses animaux de compagnie

Chez Justine Amyot, Nina est comme chez elle. Cette jeune chienne est gardée depuis une semaine chez la jeune femme. Justine a créé en décembre 2017 "Pets & Love", spécialisé dans la garde d'animaux domestiques. Toute l'année, les gardes s'enchaînent mais l'été, l'affluence grandit. "Pour juillet et août 2018, j'en suis à dix visites par jour matin et soir au domicile des gens en plus de quatre animaux que je peux garder chez moi", explique cette passionnée. Son rituel ? Remettre de la nourriture et de l'eau fraîche, changer les litières et jouer avec les animaux. "Le but c'est qu'ils soient sereins et tranquilles pendant que leurs maîtres ne sont pas là".

Justine de "Pets & Love" est une passionnée d'animaux. - Margaux Rousset

Photos et vidéos pour les maîtres

Avec les maîtres justement, Justine et Claire Depirou, qui a créé "Pile Poil Plumes" en mars 2018, instaurent une relation de confiance. "Déjà ils nous confient les clés de leurs maisons et souvent les animaux sont un peu comme leurs enfants", ajoute Claire. Les deux femmes envoient régulièrement des photos, des vidéos des animaux pour rassurer les propriétaires. "Ils ont fait le choix d'une garde vraiment exclusive, c'est normal de leur montrer que tout va bien".

Une formation obligatoire

Si les deux jeunes femmes se sont lancées dans cette aventure, c'est tout d'abord parce qu'elles sont passionnées par les animaux, "mais il s'agit d'un vrai métier, avec une habilitation obligatoire", précise Justine Amyot. "Il faut une formation : le certificat de capacité pour animaux domestique qui est délivré après une formation de plusieurs jours. Il y a une question d'assurance mais surtout une question de métier et de pratique. Les gens aiment savoir que s'il se passe quoique ce soit, la personne saura quoi faire".