Sherlock Holmes 1er du box - office, Intouchables est 3ème

Le second volet de Sherlock Holmes totalise plus de 980.000 entrées réunies en première semaine d'exploitation. Le long métrage avec Robert Downey Jr et Jude Law effectue un score largement supérieur à son prédécesseur, qui avait attiré un peu plus de 780.000 spectateurs le 3 février 2010.

L'errance de George Clooney, veuf à la recherche de l'amant de sa femme dans The Descendants, entre directement en deuxième position, avec 286.081 entrées. La réalisation d'Alexander Payne devance de peu Intouchables, indéboulonnable troisième avec 278.660 spectateurs.

Leaders la semaine précédente, Millénium et J. Edgar sont renvoyés dans le ventre mou du classement, aux quatrième et cinquième rangs. Ressorti le 25 janvier, le film muet The Artist termine septième, avec 156.439 entrées.

Box-office du 25 janvier au 1er février

01. Sherlock Holmes : Jeu d'ombres. 981.375

02. The Descendants. 286.081

03. Intouchables. 278.660

04. Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes. 275.425

05. J. Edgar. 218.236

06. L'Amour dure trois ans. 189.088

07. The Artist. 156.439

08. Et si on vivait tous ensemble ?. 129.083

09. Alvin et les Chipmunks 3. 98.841

10. Ma première fois. 71.413

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.