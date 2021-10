A voir : les sorties cinéma du mercredi 1er février

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Sur la planche



Drame français/marocain/allemand aidé par la région Basse Normandie.



Tanger - Aujourd’hui, quatre jeunes femmes de vingt ans travaillent pour survivre le jour et vivent la nuit. Toutes quatre ouvrières, elles sont réparties en deux castes : les textiles et les crevettes. Leur obsession : bouger. "On est là" disent-elles. De l’aube à la nuit la cadence est effrénée, elles traversent la ville. Temps, espace et sommeil sont rares. Petites bricoleuses de l’urgence qui travaillent les hommes et les maisons vides. Ainsi va la course folle de Badia, Imane, Asma et Nawal...









*La vérité si je mens 3



Comédie française avec Richard Anconina, Bruno Solo, Vincent Elbaz et José Garcia



Nous retrouvons dans ce 3ème épisode les 5 compères qui ont vieilli mais sont toujours les mêmes. Une mauvaise aventure tombe à nouveau sur eux, sauront ils s'en sortir?







*Félins

Documentaire américain produit par Disney nature





En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages du monde, les animaux vivent libres et loin des hommes.

Au sud du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions mené par Fang. La lionne Layla y élève la jeune Mara. Entre chasse et liens familiaux puissants, c’est la vie d’une famille qui s’écrit. Au nord du fleuve, le lion Kali et ses quatre fils rêvent d’étendre leur territoire. Bientôt, les eaux seront assez basses pour que les maîtres du nord tentent leur chance au sud…

Dans cet environnement où chacun joue sa survie chaque jour, Sita, une splendide femelle guépard, tente d’élever seule ses petits. Au fil des saisons, tous ces destins vont se croiser à travers une histoire qui n’est ni inventée ni mise en scène, mais captée comme jamais auparavant, de sa bouleversante intimité à sa spectaculaire beauté.

"Cinéma Gérard Philipe" 12, rue Saint-Denis 61600 La FERTE MACE 02 33 37 52 81





Programme complet et animations à retrouver sur http://cineferte.fr