Un lieu d'échange autour des tout-petits

La Souris Verte, lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs accompagnateurs, a ouvert ses portes il y a maintenant onze ans. "‘Le projet, porté par l’Ecole des parents et des éducateurs, était souhaité par la Mairie de Caen pour créer un endroit similaire à celui qui existe déjà dans le quartier de la Grâce de Dieu", précise Dominique Elmabrouk, membre de l’équipe accueillante de la Souris Verte.



Les salariés de l’Ecole se sont donc mobilisés : aujourd’hui, sept accueillants, garants du lieu, sont à l’écoute et à la disposition des enfants et de leurs accompagnateurs : parents, assistants maternels, tuteurs, bref, toute personne proche et responsable de l’enfant . "L’idée première était de créer un lieu de socialisation des enfants, pour les préparer par exemple à la séparation avant de rentrer à l’école ou à la crèche". Il ne s’agit donc pas d’une garderie puisque les accompagnateurs demeurent présents avec leurs enfants. Mais une occasion pour les familles d’échanger leurs impressions et de voir leurs enfants jouer et évoluer de façon autonome dans un autre contexte que le quotidien habituel.



Pratique. Tél. 02 31 73 60 09.