Cherbourg. La Drheam Cup à Cherbourg : 80 bateaux, la fête sur les quais !

Ce sera sans doute l'un des temps forts de l'été en Normandie : la Drheam Cup, course à la voile entre la Trinité sur Mer (Morbihan) et Cherbourg en Cotentin (Manche), prendra ses quartiers du mercredi 25 au dimanche 29 juillet 2018 dans le port manchois.

Du spectacle sur l'eau

80 bateaux de différentes catégories sont d'ores et déjà inscrits, c'est le double de la première édition. On y retrouvera les grands voiliers du Vendée Globe, ainsi que la moitié de la flotte de la Route du Rhum, et des noms qui parlent aux initiés : Yann Eliès, Yoann Richomme, Sam Davies, Isabelle Joschke, etc. En Class 40, trente bateaux seront en compétition dont ceux des Normands Louis Duc, Claire Pruvot, Miranda Merron et Nicolas Jossier.

La Dhream Cup n'en est qu'à sa deuxième édition, la première à Cherbourg, mais la ville veut en faire un grand rendez-vous, y compris dans les années à venir. "Elle a vocation à devenir la quatrième grande course à la voile en France", selon Benoît Arrivé, le maire :

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin Impossible de lire le son.

Des animations gratuites…

Les arrivées se feront au compte-gouttes, à partir du mercredi 25 juillet 2018. La ville prévoit cinq jours d'animations gratuites autour des bassins du port, où les bateaux prendront place. Un village aux couleurs de l'Australie sera situé devant les Eléis place Jacques-Hébert, avec à découvrir et tester :

- le bar associatif La Trinquette

- le Manche Lab avec de la réalité virtuelle (Google Bike dans les rues de Sydney, pêche sur Nintendo Switch…)

- le car podium de la Marine Nationale, le village du lait avec les agriculteurs (le jeudi 26 juillet), la tiny-house de Lattitude Manche

- structure gonflable, acro-voile, initiation au skim-board et à la plongée, surf en 3D, coin lecture, jeux de société…

Mauna Kea va proposer une initiation au skimboard ! - Célia Caradec

- des activités made in Australia avec des ateliers dot-painting, création de boomerang, de didgeridoo, sculpture de kangourou, atelier cuisine, maquillage…

- un "apéro-crocos" (apéritif et barbecue collaboratif) le samedi 28 juillet à 12 heures, un brunch sur les quais avec Cherbougetoi le dimanche 29 juillet à 11 heures.

- des sorties gratuites en rade, des rencontres avec les skippers.

- des chants de marins avec Amarrage (dimanche 22 juillet à 17 heures), des spectacles de l'Espérance Saint-Coin samedi 28 juillet.

et un Tendance Live !

Pour lancer les festivités, Tendance Ouest organise un grand concert gratuit place de Gaulle le mercredi 25 juillet avec Matmatah, Vitaa et beaucoup d'autres artistes. La Drheam Cup se refermera sur la grande parade nautique du dimanche 29 juin, quand les 80 bateaux sortiront du bassin du port dès 9h45.

L'arrivée de la Dhream Cup coûte 450 000 euros, financés par la Ville, l'agglomération du Cotentin, le département de la Manche, la Région Normandie. "Un tel événement peut avoir plus de retombées pour Cherbourg qu'un one-shot comme le Tour de France" espère Benoît Arrivé, le maire. Il espère aussi attirer, avec ce grand événement, de nouveaux habitants sur le territoire.