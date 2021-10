Caen. Pèlerinage de Lourdes : derniers jours pour s'inscrire dans le Calvados

Ils sont près d'un millier, tous les ans, à quitter le Calvados pour gagner Lourdes (Hautes-Pyrénées), en pèlerinage. Cette année encore, le diocèse de Bayeux-Lisieux propose à celles et ceux qui le souhaitent de s'y rendre du mercredi 22 au mardi 28 août 2018.

Il s'agit du 160e anniversaire des apparitions.

"Emmenés par Mgr Jean-Claude Boulanger, ce sont plus de 300 jeunes et leurs accompagnateurs, 100 personnes malades ou handicapées accompagnées par 250 hospitaliers et plus de 200 pèlerins de toutes les paroisses du diocèse qui vont à Lourdes.", rappelle le diocèse.

Les personnes intéressées ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour s'inscrire.

Renseignements et inscriptions : Maison diocésaine, service des pèlerinages diocésains 1, rue Nicolas Oresme à Caen. Tél. 02 31 29 35 08 (mercredi-jeudi 9h30-12h, 14h-17h30, vendredi 9h30-12h30), pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr

