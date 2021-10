Footballeurs de table et vice-champions du monde !

Ne dites pas à Romain Droit et Jeffrey Fidelino qu’ils sont champions de baby foot. “Le baby, c’est dans les bars. Nous, on fait du football de table”. Dans quelques rares pays, cette pratique est reconnue comme un sport. Pas en France, où la Fédération française comptabilise tout de même 1 500 licenciés. Romain et Jeffrey en font partie, et pas des moindres puisqu’ils évoluent sous les couleurs de l’équipe de France junior.



600 fois le même tir

Les lycéens, fondateurs du Mondeville football de table en 2009, sont devenus vice-champions du Monde par équipe, le 6 janvier à Nantes. “A la base, on espérait seulement sortir des poules. On a éclaté tout le monde mais on a été plus fébriles en finale, contre les Pays-Bas.” Nation-phare du baby-foot, guère loin des Etats-Unis et de l’Allemagne dans la hiérarchie mondiale, la France a tenu son rang tandis que Romain et Jeffrey ont vécu une expérience mémorable. “Ce dont nous sommes le plus fiers, c’est la vitesse à laquelle nous avon progressé, souligne, aligné en simple à Nantes. Au début, on faisait du baby pour le fun. On se retrouvait dans un local jeunesse à Mondeville et on s’est dit “pourquoi pas créer un club” ?”

Peu de temps après, ils rejoignaient la sélection nationale. Une récompense de la passion qui les anime et, surtout, du travail fourni. Romain Droit, l’un des joueurs les plus doués de sa génération, s’entraîne au minimum douze heures par semaine. Parfois seul. “Je peux faire 600 fois le même tir en une séance”, précise-t-il. “Il faut être sûr de ses gestes quand on arrive en match, car finalement on reproduit par cœur ce qu’on a travaillé à l’entraînement.” Au football de table comme dans chaque sport, le haut niveau a un prix.