Pôle santé à Caen : la future bibliothèque fera référence

Les dimensions parlent d'elles-mêmes : 2 800m2 sur deux niveaux. La future bibliothèque, “vaisseau amiral du futur pôle santé” verra à la rentrée 2014 ses bâtiments s'élever à quelques centaines de mètres au nord du CHU.



500 places assises

“Nous nous sommes inspirés des établissements scandinaves, où la bibliothèque est un véritable lieu de vie. Les étudiants y passent beaucoup de temps, et y restent parfois, même lorsque le personnel est rentré chez lui. C’est dans cette logique que des automates de prêt leur permettront d’emprunter sans avoir besoin d’une tierce personne.”

Cette préoccupation de confort pratique sera au centre des installations prévues au rez-de-chaussée, qui comprendra des espaces de détente et l’accès aux journaux ou aux albums de BD, aux côtés des collections d’ouvrages généralistes. Conçu pour être flexible, ce premier niveau sera équipé de rayonnages montés sur roulette et de tables aisément déplaçables pour permettre l’accueil d’événements ponctuels.

Le premier étage sera plus traditionnel et offrira, dans un cadre encore plus confortable, de grandes tables d’étude, des salles de travail en groupe et des boxes individuels. Deux espaces centraux proposeront une trentaine de postes informatiques et toutes les tables seront cablées et équipées Internet. L’ensemble de la bibliothèque offrira 500 places assises. Tout est désormais bien programmé. Il ne reste plus maintenant qu’à la quinzaine de personnes de l’équipe encadrante d’organiser une nouvelle façon de travailler.