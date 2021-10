Fécamp. Les fêtes de la mer à Fécamp ce week-end

Les fêtes de la mer de Fécamp (Seine-Maritime) ont lieu samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018. Des animations gratuites seront proposées sur la presqu'île avec différents villages. Le village des villes jumelles (Mouscron, Putnok et Rheinfelden), le village nautisme, le village de la mer (avec des puces nautiques et un village commercial) ainsi qu'un village des enfants (ateliers créatifs, manège et animations pédagogiques). Seront également proposés des déambulations, des concerts et des visites guidées, des baptêmes de kayak et une animation paddle.

Écoutez Stéphanie Marical, adjointe au maire de Fécamp en charge de l'éducation, de la famille et de la communication :

Les Fêtes de la mer, les 7 et 8 juillet 2018 à Fécamp. Impossible de lire le son.

El Galeon Andalucia

Les Fêtes de la mer, les 7 et 8 juillet 2018 à Fécamp. - Ville de Fécamp

En invité d'honneur des fêtes de la mer 2018 à Fécamp : El Galeon Andalucia, la réplique d'un galion espagnol du XVIe siècle. Il est en fait présent toute une semaine dans la cité des terre-neuvas, du jeudi 5 au mardi 10 juillet 2018. Cette réplique historique a navigué pour la première fois en 2010. C'était l'un des éléments d'attraction de l'Exposition universelle de Shanghai. La visite est possible mais elle est payante (huit euros pour les adultes, quatre euros pour les cinq à dix ans et 20 euros pour les familles (deux adultes et trois enfants)).