Port-en-Bessin : deux morts dans le naufrage d'un chalutier

Les deux victimes de la mer étaient peu avant à bord d'un chalutier travaillant la coquille Saint-Jacques, L'Algwastre, immatriculé à Caen, et basé à Grandcamp Maisy. Le bateau a coulé vers 13h30. Selon les autorités, il s'agit d'un père (57 ans) et de l'un de ses fils. L'opération de sauvetage était coordonnée par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (Cross) de Jobourg, avec notamment trois vedettes de la SNSM.

Un temps, les autorités pensaient qu'un troisième marin était porté disparu. Mais ce dernier "n'avait finalement pas embarqué bien qu'inscrit sur le rôle de l'équipage", a fait savoir la préfecture maritime de la Manche et de la Mer. "Une enquête a été confiée à la gendarmerie maritime pour tenter d'élucider

la cause du naufrage", a-t-elle précisé. Les conditions météorologiques étaient "très bonnes", "la mer belle" mais "l'eau n'était qu'à 8 degrés".

Avec Frédéric Oblin de La Manche Libre et l'AFP.