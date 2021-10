Saint-Romain-de-Colbosc. Seine-Maritime : testez le triathlon

La seconde édition d'Adopte le triathlon se déroule dimanche 1er juillet 2018 à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). L'association a la volonté de faire partager sa passion du triathlon, cet enchaînement de natation, de cyclisme et de course à pied. La journée n'est pas une compétition. Il s'agit bien d'inciter le plus grand nombre à s'essayer à cette discipline.

Écoutez Olivier Le Pape, le président d'Adopte le triathlon :

Des parcours pour tous

Trois parcours enfants sont proposés le dimanche matin

• De sept à neuf ans : 50m de natation, 1km de cyclisme et 300m de course à pied.

• De dix à 11 ans : 100m de natation, 2km de cyclisme et 800m de course à pied.

• De 12 à 13 ans : 150m de natation, 4km de cyclisme et 1km de course à pied.



Un parcours pour les adultes (plus de 14 ans) à partir du dimanche midi

• 250m de natation, 10km de cyclisme et 2,5 km de crouse à pied.



Il est possible de participer individuellement, en relais ou en équipe. L'épreuve est non chronométrée et sans classement. Adopte le triathlon attend 300 participants pour cette deuxième édition.

2e Adopte le triathlon – dimanche 1er juillet 2018 – à la piscine de Saint-Romain-de-Colbosc – Matériel à prévoir : vélo, maillot de bain et chaussures de sport.