Rouen. Football : Mehdi Beneddine rejoint Quevilly Rouen Métropole

Le mercato continue au sein de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui vient d'accueillir Mehdi Baneddine, un défenseur en provenance de Monaco. Âgé de 22 ans, le latéral gauche (1m77) a été formé à l'AS Monaco pendant sept saisons. Il a également souvent été convié à s'entraîner avec le groupe professionnel, sans pour autant avoir disputé la moindre rencontre de Ligue 1.

Latéral offensif

Avec cette nouvelle recrue, l'effectif Rouge et Jaune se complète encore un peu plus. "On cherchait à compléter le poste de latéral gauche. Il a une qualité de pied largement au-dessus de la moyenne, avec un petit peu d'expérience et des qualités de contre-attaquant, présente son nouvel entraîneur, Manu Da Costa. Après il faut parfaire sur quelques points mais il peut être intéressant."