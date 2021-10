Caen. Stade Malherbe Caen : une première recrue annoncée !

Il a joué 17 matchs de ligue 1 à l'ESTAC Troyes cette saison et portera le numéro 1 au Stade Malherbe Caen : Erwin Zelazny rejoint les rangs malherbistes au poste de gardien de but cette saison. Lui qui avait commencé la saison en tant que numéro deux avait inversé la tendance et était passé devant Mamadou Samassa dans les petits carnets de son entraîneur Jean-Louis Garcia.

Un joueur formé au FC Nantes

Erwin Zelazny a été formé au FC Nantes où il avait disputé sept matchs de ligue 2 et quelques matchs de coupe en quatre saisons. Il était ensuite parti à Rodez où avait passé une saison en CFA avant de rejoindre l'ESTAC Troyes lors de la saison 2016/2017. Erwin Zelazny a réalisé 11 arrêts contre le Paris Saint Germain dans un seul match lors de la défaite de l'ESTAC Troyes le samedi 3 mars 2018, ce qui a constitué un record lors de la précédente saison de ligue 1.

• À lire aussi. Football (Ligue 1) : les premiers mots de Fabien Mercadal au Stade Malherbe Caen