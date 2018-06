Football (Ligue 1) : les premiers mots de Fabien Mercadal au Stade Malherbe Caen

La conférence de presse a duré le temps d'une mi-temps de match de football. En 45 minutes, Gilles Sergent, président, accompagné d'Alain Caveglia directeur sportif, a présenté Fabien Mercadal, nouvel entraîneur du club, mais aussi Michel Audrain (adjoint), Christophe Manouvrier (préparateur physique) et Hervé Sekli (entraîneur des gardiens).

Après avoir salué et remercié "les joueurs et membres du staff arrivant en fin de contrat pour leur travail et leur investissement au sein club", Gilles Sergent a ensuite passé la parole à Fabien Mercadal qui a présenté chaque membre de sa nouvelle équipe technique avant de répondre aux questions des journalistes.

Parmi ces questions, celles concernant le recrutement de joueurs furent nombreuses. On a ainsi appris de la voix d'Alain Caveglia que Jessy Deminguet avait paraphé un premier contrat professionnel de 3 ans ou encore que Caen s'était fait chiper Adrien Thomasson (ex-Nantes) et n'avait jamais pisté Jimmy Cabot (Lorient). Le directeur sportif du club a également précisé que la porte était totalement fermée à quelconque départ de Alexander Djiku.

Gilles Sergent a lui pour sa part, confirmé l'arrivée de Stéphane Nadot à la tête du centre de formation mais démenti celle d'Hervé Guégan aux commandes de l'équipe "B" en Nationale 3. Le président Caennais a également confirmé que le club comptait engager 4 à 5 éléments d'ici la reprise du 5 juillet et que le cas de Damien Da Silva était plus que jamais en discussion pour persuader le patron de la défense normande de signer un nouveau contrat.

Retrouvez l'interview complète de Fabien Mercadal, entraîneur du SM Caen :

La reprise de l'entraînement aura lieu le 5 juillet, à Caen.