Peu de bus scolaires ce mardi dans l'Orne

Exception :

Seuls ceux des centres scolaire de Gacé, Rémalard, Le Theil sur Huisne et La Ferté Bernard seront réalisés dans le cadre du Service Adapté aux intempéries (SAI)

Les lignes régulières, SRO, (carte scolaire avec un bandeau vert) circuleront normalement.

Le service adapté aux intempéries (SAI) sera assuré sur les secteurs scolaires de RÉMALARD, GACÉ, LE THEIL-SUR-HUISNE et LA FERTÉ-BERNARD, en utilisant les axes routiers dégagés en priorité.

Retrouvez les points d’arrêt et les horaires sur

http://www.orne.fr/transports/intemp-rie.

Le service des transports informe directement les établissements, les parents, les élus et la presse par Email, SMS et radio. Il informe également les usagers via un message vocal, consultable au 02 33 81 61 95 de 17h30 à 8h30 le lendemain. Les perturbations sont également affichées sur Orne.fr.

Une dérogation de circulation est accordée aux véhicules de transport en commun de personnes :

- A l’intérieur des périmètres de Transports Urbains de : Alençon, Flers, Argentan et Bagnoles de l’Orne.

- Pour les lignes TER

- Pour les navettes par autocars affrétées par la SNCF

- Pour les lignes régulières en provenance d’un autre département.