Habitat groupé : le choix de treize familles de Louvigny

Il reste trois maisons en cours de construction, mais déjà plusieurs familles occupent les lieux. L’idée est simple : le terrain, d’environ 5 000 m2, est acheté en commun par treize familles et structuré en plusieurs parties. Tous les logements sont des maisons solaires passives. Elles disposent chacune d’une façade sud entièrement vitrée et d’un jardin privatif de 50 mètres carrés, qui s’ajouteau jardin d’agrément volontairement commun à toutes les familles.

Une réelle aventure sociale

Avec cette idée de construction collective, les familles voient ici l’opportunité de créer une vie sociale riche et agréable, une possibilité de s’ouvrir à la vie associative du quartier. Un projet de chorale a été lancé.

Christian Delabie, ingénieur à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, explique : "Ce projet est aussi né d’une réelle volonté de mixité sociale. Nous venons tous d’horizons différents, nous n’avons pas le même âge". Si les familles sont encore aujourd’hui en phase d’expérimentation en matière de relations sociales, les participants au projet sont optimistes : "Je pense que nous avons créé quelque chose qui tient la route sur le plan architectural, énergétique mais également sur le plan de l’aventure sociale", ajoute M. Delabie. Les familles ont également tenu à construire en tenant compte des énergies renouvelables, avec très peu d’électricité. Un mode d’éco-construction exemplaire pour ce nouveau lieu d’habitat collectif et solidaire.