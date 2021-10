Alençon. Inauguration d'un arboretum au CPO d'Alençon

Une plantation de 21 arbres a été inaugurée vendredi 22 juin 2018 au Centre Psychothérapique de l'Orne d'Alençon (Orne). Cet arboretum est une étape supplémentaire du parcours naturel présent au Centre. L'association du Rotary Club d'Alençon est partenaire de l'installation. Ainsi les patients, leur famille et le personnel peuvent se promener dans les jardins et déguster les fruits des arbres fruitiers, dans un cadre naturel en plein centre-ville.

L'arboretum, une étape d'un projet naturel et écologique

Le CPO s'engage activement dans le développement durable. Une bambouseraie et un compost sont installés dans le centre depuis plusieurs années. 2 200 arbres et arbustes composent déjà les jardins du centre. L'arboretum était l'occasion de planter des arbres fruitiers de plusieurs essences, afin d'avoir des fruits pour les patients et le personnel, du printemps à l'automne. L'objectif est d'inciter les malades à sortir pour se promener, avec l'objectif de déguster des fruits frais. Mais cette plantation n'est pas la dernière étape du projet, des tables de pique-nique devraient être installées prochainement. De plus, des ruches sont en cours d'aménagement pour accueillir des abeilles. Alain Pinguet, directeur délégué du CPO et membre du Rotary Club s'est occupé du projet de l'arboretum.

Rotary Club d'Alençon, un partenaire financier primordial

Le Rotary Club est une association internationale ayant pour but d'apporter un changement durable dans le monde. La filière d'Alençon de l'association internationale est partenaire de l'installation de l'arboretum et a permis de financer les arbres. Le projet du président international Ian H.S. Riseley est qu'un arbre soit planté par nombre de Rotariens dans le monde, ce qui représente une plantation totale d'un million deux cent mille arbres. Leur slogan international 2018 se présente ainsi : Rotary, un impact réel. Jean-Yves Pottier, président du Rotary Club d'Alençon pour la saison 2017-2018, a choisi de mettre l'accent sur le handicap cette année.

