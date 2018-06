Arabie saoudite: après la fin de l'interdiction, des femmes au volant

Tendance Ouest a écrit :

Fête de la musique : quatre interpellations à Rouen

La fête de la musique s'est déroulée dans le calme dans l'ensemble à Rouen (Seine-Maritime), précise la police. Quatre personnes entre 21 et 39 ans ont tout de même été interpellées et placées en garde à vue pour des violences ou des insultes à l'encontre de policiers. Deux d'entre eux étaient fortement alcoolisés et l'un avait des stupéfiants sur lui.

Le 22/06/2018