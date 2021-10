Le grand saut vers l'achat

Entre-temps, la crise financière est passée par là, semant le trouble dans l’esprit des potentiels acquéreurs, surtout les plus modestes. Aujourd’hui, 58 % des Français sont propriétaires mais, parmi les locataires, nombreux sont ceux qui, désormais, ne parviennent plus à détecter le bon moment pour acheter."Grâce à la persévérance de plusieurs députés, certains dispositifs avantageux ont été maintenus pour cette année 2012. C’est le cas du Prêt Social Location Acquisition qui permet encore d’accéder à la propriété avec un prêt à 5,5%. Acheter, oui ! Avec un dispositif sécurisé, c’est encore mieux". Cela dit, acheter n’est pas une décision à prendre à la légère, c’est même l’une des plus importante au cours d’une vie, car elle pose une équation à deux variables fondamentales : le temps et l’argent.

Repérer la situation

Tout d’abord, il faut pouvoir se projeter dans l’avenir, au moins sur les 15 ou 20 prochaines années, ce qui implique une situation personnelle et professionnelle stable et durable. C’est pourquoi, les premiers achats sont souvent effectués par les couples de trentenaires actifs. D’autres facteurs entrent en ligne de compte : la situation professionnelle, la capacité de financement, les taux de crédit, les aides de l’Etat à l’accession et bien entendu l’état du marché immobilier local. Mais chacun garde sa vision propre : s’endetter pour devenir finalement propriétaire de «son logis à soi», ou louer et donner chaque mois un peu de ses revenus tout en restant libre de tout engagement sur le long terme.