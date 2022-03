comédie. La petite robe noire près de Rouen

Dirigeant l'atelier théâtre depuis 2011, Hervé Boudin crée il y a deux ans La Petite robe noire et écrit ainsi des rôles sur-mesure pour ses élèves de l'atelier théâtre. Une comédie enjouée à découvrir sur la scène de l'Écho du Robec (Seine-Maritime) le vendredi 29 et le samedi 30 juin 2018, dont le metteur en scène nous parle :

Que raconte La Petite robe noire ?

"C'est l'histoire d'une association caritative de Bobigny qui hérite d'un local avenue Montaigne. Les principaux donateurs deviennent alors des maisons de luxe : Versace, Dior, Gucci, Yves-Saint-Laurent. L'association récupère par ce biais des cadeaux luxueux mais parfaitement inutiles dont une petite robe noire. Cette robe noire c'est le fameux modèle de Dior décliné d'après la pièce unique réalisée pour Piaf. Une des bénévoles de l'association essaye cette robe et, par un concours de circonstances, se voit soupçonner faussement de détournement."

À quel type d'humour avez-vous recours ?

"C'est un peu perché à la façon du Père Noël est une ordure. C'est de l'humour verbal mais c'est surtout un comique de situation et une pièce basée sur de nombreux quiproquos. C'est aussi une véritable satire sociale qui confronte les gens qui manquent de tout et ceux qui vivent dans l'opulence, loin des problèmes matériels."

Quel est votre parcours professionnel ?

"C'est au conservatoire de Rouen que j'ai fait mes premiers pas sous la direction de Jean Chevrin complice d'Alain Bézu créateur du Théâtre des Deux rives. Je n'ai cependant pas fait ma carrière dans le théâtre, j'ai longtemps enseigné les lettres, j'ai travaillé pour différentes ambassades, puis j'ai été proviseur adjoint au lycée hôtelier de Canteleu mais je n'ai jamais rompu le lien pour le théâtre car même dans le cadre de ces activités puis lorsque je me suis impliquée dans l'atelier théâtre, j'ai mis en scène et crée une dizaine de pièces. J'ai aussi joué moi-même récemment avec les membres de la troupe de l'Écho du Robec, dirigés par Daniel Deprez et Daniel Charlot dans La mastication des morts et je participe régulièrement aux mises en scène de la Cie coup de théâtre."

Pour vous, que doit apporter le théâtre à vos élèves ?

"Je considère le théâtre comme un instrument d'équilibre social : un moyen de lisser les différences sociales. Mes personnages me sont inspirés par mes élèves, par leur faculté naturelle à incarner tel ou tel registre de caractère. Le théâtre permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi et joue un rôle de révélateur. Une des plus belles joies que j'ai eue en tant que metteur en scène fut d'amener un timide à prendre plaisir à jouer. J'aime aussi que des acteurs de milieux sociaux différents se rendent comptent qu'ils peuvent s'approprier par le jeu un niveau de langue qui n'est pas le leur."

Quel est votre registre préféré ?

"Parmi les pièces que j'ai écrites pour la troupe, La fête des voisins, le rêve de l'ornithorynque ou encore le tableau de Boronali, la grande majorité évoluent dans un registre comique. Je prépare d'ailleurs une nouvelle comédie pour l'année prochaine qui portera le nom de Petit suicide à dormir debout. À l'exception des personnages souterrains qui parlent des hôtes du métro et de l'incapacité de communiquer, la plupart de ces pièces sont légères."

Vendredi 29 juin à 20 h 30 et samedi 30 juin à 20 h 30 au Théâtre de l'Écho du Robec à Darnétal. 10 €. Tél. 02 35 88 98 83