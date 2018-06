Au Venezuela, être millionnaire n'empêche pas d'être pauvre

Tendance Ouest a écrit :

Bac 2018 : les sujets d'histoire-géo

Le sujet du bac L et ES : Géographie. Sujet 1: L'inégale intégration des territoires à la mondialisation. Sujet 2: Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales. Histoire. Sujet 1 : L'historien et les mémoires du génocide des juifs. Sujet 2 : L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie : la question des harkis. Le sujet du bac S : Géographie. Sujet 1 : Le continent africain face au développement et à la mondialisation. Sujet 2 : Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Histoire. Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Document : discours du président américain Barack Obama au Caire (Egypte) le 4 juin 2009.

