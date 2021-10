Gacé. Biches Festival #3 ce week-end à Gacé

Le Biches Festival se déroule pour la 3ème fois près de Gacé, à Cisai-Saint-Aubin exactement, dans un lieu boisé très agréable.

Une vingtaine d'artistes est invité pour ces 3 jours:

VENDREDi 22 JUiN de 18h à 3h

THE BAKED BEANS

MiEL DE MONTAGNE

ÉQUiPE DE FOOT

NiGHT NiGHT

PETiT FANTÔME

DOUCHKA (DJ SET)

ARNAUD REBOTiNi (LiVE)

SAMEDi 23 JUiN de 16h à 4h

YOU SAiD STRANGE

LE ViLLEJUiF UNDERGROUND

MALiK DJOUDi

THERAPiE TAXi

VENDREDi SUR MER

iRÈNE DRÉSEL (LIVE)

AÉROBRASiL

DIMANCHE 24 JUIN de 12h à 18h

ALLiGATOR

WHY MUD Lauréat du Prix

Ricard Live Music

ONE SENTENCE. SUPERViSOR

KAViAR SPECiAL

CARAMBOLAGE

En plus des concerts, il y aura des animations pour les enfants comme du beach-volley, du ping-pong, des coloriages etc. Un camping gratuit est proposé dans le centre-ville de Gacé avec des navettes gratuites pour vous emmener et vous ramener sur site.

Ecoutez Margaux Rousset, à l'organisation du festival, nous présenter ces 3 jours festifs:

Biches festival #3 Impossible de lire le son.

Tarifs:

Pass 3 jours : 50€

Vendredi 22 juin : 22€

Samedi 23 juin : 22€

Dimanche 24 juin : 12€

Retrouvez toutes les informations pratiques et la programmation sur biches-festival.fr et sur Facebook.