Radars fixes et mobiles : du nouveau dans la Manche

Alors que la limitation de vitesse sera bientôt réduite à 80 km/h sur certains axes au dimanche 1er juillet 2018, les habitants de la Manche vont aussi devoir s'habituer à quelques changements et nouveautés côtés radars.

Du changement sur l'A84

Sur l'autoroute A84, les emplacements des deux radars fixes situés au niveau de la zone limitée à 110 km/h (entre Gouvets et Pont-Farcy) vont être modifiés, dans les deux sens, avant l'été. Actuellement, un seul est situé dans cette zone à vitesse réduite. Les deux radars devraient l'être, à l'avenir.

Au nord du département, sur la route nationale 13, entre Valognes et Cherbourg, le préfet de la Manche annonce la mise en place possible, dès l'automne prochain, de plusieurs tronçons à vitesse réduite. Il y a plus d'un an, treize emplacements pour des radars mobiles avaient été identifiés sur cet axe.

Des radars mobiles embarqués

En plus des radars fixes, quatre à six voitures banalisées équipées de radars, conduites par des sociétés privées, arriveront sur les routes de la Manche en septembre prochain.