Fécamp. La Piscine de Fécamp Valmont fête ses 10 ans

La Piscine de Fécamp Valmont (Seine-Maritime) fête ses dix ans du 18 au 25 juin 2018. Une semaine d'animations est proposée entre soirées aquagym, zen attitude, sport et musique et disco, un match de water-polo, des parcours aquatiques et des structures gonflables.