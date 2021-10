Scherlock Holmes “Jeu d’ombres”

Tout le monde les attribue aux anarchistes, mais Sherlock Holmes sait que ceux-ci ne sont que le bras armé d’une intelligence supérieure, probablement égale à la sienne - ce qui est fort irritant ! Nul doute : il s’agit bien du professeur James Moriarty, adversaire et ennemi juré du célèbre détective. Ravi de repartir sur les traces de celui qu’il traque depuis longtemps, Sherlock Holmes va devoir se passer de l’aide précieuse de son fidèle ami le docteur Watson. Celui-ci est sur le point de se marier avec la charmante Mary, et il demande à Sherlock d’organiser son enterrement de vie de garçon. Erreur fatale.

Le premier épisode des aventures du célèbre héros de Sir Arthur Conan Doyle avait scandalisé les fans de Sherlock Holmes, mais réjoui les spectateurs du monde entier. Guy Ritchie avait dynamité les codes un peu compassés du personnage pour en faire un héros bondissant et toujours prêt à se lancer dans d’homériques bagarres. Ses connaissances en arts martiaux déroutent plus d’un adversaire, sans parler des puristes ! Le cinéaste mène son affaire tambour battant, avec des scènes spectaculaires et des décors impressionnants, qu’ils se situent en France, à Londres, en Allemagne ou en Suisse. L’humour, toujours très “british”, est réjouissant, et la faculté du héros à se déguiser fait l’objet de plusieurs scènes très amusantes. La présence de Noomi Rapace, étonnante interprète de Lisbeth Salander dans “Millénium”, lapporte une touche de charme et d’exotisme à cette œuvre distrayante.