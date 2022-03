Rouen. Seine-Maritime : trois jeunes suivis au CHU s'envolent pour la Laponie

Plus de 5000 km aller-retour pour un voyage de sept jours. Trois adolescents, âgés de 12 à 15 ans, partent, lundi 18 juin 2018, de l'aéroport de Rouen (Seine-Maritime) en direction de Rovaniemi, la capitale de la Laponie, au nord de la Finlande.

Ce projet a été pensé par des pilotes privés de l'Aéroclub de Rouen qui souhaitaient, au départ, partir avec un avion de tourisme pour déployer, sur le cercle polaire, une banderole de l'association Vie et espoir, qui soutient les enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse, ainsi que leur famille.

"Puis, j'ai fait part de ce projet à Christine Pérignon [la présidente de l'association, ndlr] qui m'a demandé s'il était possible d'emmener des enfants dans ce périple", raconte Joseph Perez, pilote et à l'initiative de ce projet. Au total, six pilotes seront mobilisés (Patrick Le Baron, Gaël Monier, Thierry Charles, Édouard Beignot Devalmont, Théo Seban et Joseph Perez) avec trois avions de tourisme pour parcourir ce trajet.

Premier baptême de l'air

Avant le grand départ, les pilotes ont déjà rencontré les trois adolescents à deux reprises : "Nous en avons profité pour faire un baptême de l'air pour voir comment ils appréciaient le fait d'être dans un petit avion et on leur a bien décortiqué notre projet et les différentes étapes", détaille Joseph Pérez.

L'itinéraire du voyage. - Soleil de minuit

L'itinéraire a été tracé avec l'objectif de "voler deux heures le matin et deux heures l'après-midi" pour éviter de trop fatiguer les enfants. Ils seront d'ailleurs accompagnés par trois personnels soignant de l'hôpital : Jérémy Morin, Laura Roussel et Marc Pérignon.

Lors des différentes pauses, l'équipage sera accueilli par des Lion's club et des Rotary club pour prendre en charge leur transport et la visite des environs. "Le jeudi 21 juin 2018 au soir, un beau feu de camp sera organisé pour patienter jusqu'au soleil de minuit", ajoute Joseph Perez. Ce phénomène se produit autour du solstice d'été où le soleil ne se couche pas.

De beaux souvenirs

Pour les trois adolescents, il s'agit de leur offrir un voyage inoubliable et de beaux souvenirs. "J'ai une phrase qui me marque énormément d'une maman qui, un jour m'a dit, vous savez Mme Pérignon, quand on nous annonce que notre enfant à cette maladie grave, on ne sait pas l'étendue des dégâts mais on sait que l'on est dévasté. Nous à l'association, on essaye en permanence de faire oublier tous ces moments difficiles", explique Christine Pérignon.

Entre l'aller et le retour, les trois jeunes, les pilotes et leurs accompagnants vont parcourir plus de 5000 km. - Amaury Tremblay

Les trois jeunes, une fille de 12 ans et deux garçons de 14 et 15 ans, ont été choisis par l'équipe médicale du CHU. "On ne pouvait pas prendre d'enfant trop jeune ni en fauteuil en raison des contraintes du transport en avion de tourisme", ajoute Christine Pérignon.

Le retour de l'équipage à Rouen est prévu dimanche 24 juin 2018, en fin de journée. D'ici là, jeudi 21 juin 2018, les jeunes devraient pouvoir échanger avec des médecins du CHU et des membres de l'association Vie et espoir grâce à une liaison en visioconférence.