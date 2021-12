Incendie à Bricqueville (Calvados)

Il était 18h30, hier, lorsque les pompiers de Trévières, Bayeux et du Molay-Littry sont intervenus sur la commune de Bricqueville. Attendant le passage d'un ramoneur, un homme a entrepris de nettoyer sa cheminée et a déposé cendres et braises dans un seau qu'il a ensuite laissé à proximité. L'homme est parti bricoler à l'extérieur. Quand il a constaté le début d'incendie, l'habitant a tenté d'éteindre lui-même les flammes. Ce dernier a été brûlé aux mains et au visage. Il a été transporté au centre hospitalier de Bayeux et sera relogé par sa famille. Le premier étage de l'habitation a été détruit.



