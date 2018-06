Yémen: assaut des forces anti-rebelles sur un port clé, craintes pour les civils

Tendance Ouest a écrit :

Collision sur la RN13

Une femme de 25 ans est grièvement blessée dans l'accident sur la RN13 et a été héliportée par Dragon 50 vers le CHU de Caen. Un bébé de six mois ainsi qu'une femme de 78 ans sont indemnes et ont été transportés à la pédiatrie Pasteur de Cherbourg.

16h50