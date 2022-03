Caen. Des Caennais roulent pour la bonne cause aux 24H du Mans vélo

Ils sont huit dans l'équipe, tous Caennais et tous cyclistes. La participation aux 24H du Mans vélo est une première pour eux : "On a déjà fait des triathlons ensemble par le passé. On roule ensemble régulièrement, on essaye d'aller pédaler tous ensemble le dimanche quand c'est possible." présente Marine Lamache, âgée de 24 ans. "On a une équipe avec des plus jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes, mais une motivation commune." ajoute-t-elle. La course, qui fonctionne par relais, se déroule sur le circuit Bugatti au Mans et réunit plus de 2000 cyclistes chaque année.

1€ reversé tous les deux kilomètres pour l'association Sarah Rayonne

"On s'est d'abord inscrits pour le vélo et le challenge sportif, puis on a eu la volonté d'y associer une association porteuse d'une bonne cause", confie Marine Lamache. Ainsi, l'équipe s'est associée à Sarah Rayonne, une association qui a pour objectif de recueillir des fonds pour assurer le quotidien et l'éducation d'une enfant polyhandicapée et malvoyante de 10 ans. "Sarah est la fille d'un professeur que nous avons eu au lycée. Si tout se passe bien, elle sera là avec sa famille pour assister à la course", s'enthousiasme la cycliste. 1€ sera donc reversé à l'association tous les deux kilomètres, grâce aux fonds obtenus par différents sponsors et tirelires installées dans différents commerces à Caen. "On part avec l'objectif de faire 700 km !"