Hors Normandie. La police lance un jeu vidéo sur internet

Sauve ta vie ! C'est le message qui accompagne le jeu "Rallye Quiz" et c'est le message affiché par la police nationale à travers un jeu vidéo, qui prend la forme d'un jeu de plateau et qui vise à sensibiliser sur les dangers de la route. Des questions sont posées et le but est d'avancer sur le plateau de jeu. Les questions portent sur le code de la route et interrogent le joueur sur ses connaissances quand au nombre de points en moins pour telle ou telle situation ou encore sur ce qui est autorisé ou non sur la route.

Un jeu disponible en ligne

Le jeu est disponible en ligne et il est possible de jouer à plusieurs pour se défier, comme dans un jeu de société classique.