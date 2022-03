Colombelles. Caen : l'usine des madeleines Jeannette ouvre ses portes cet été

Avis à tous les gourmands, l'usine des madeleines Jeannettes ouvre ses portes cet été à Colombelles, près de Caen (Calvados) et permettra aux visiteurs curieux de découvrir comment sont produites les fameuses madeleines.

Un guide sera présent pour expliquer toutes les étapes de fabrication dans la nouvelle usine qui sent bon le beurre fondu et le gâteau tout juste sorti du four. Deux dates sont pour l'instant prévues : le mardi 3 juillet et le mercredi 11 juillet 2018 à 9h30 et 11 heures.

En mars 2018, les Jeannettes avaient déjà ouvert les portes de l'usine de 3100m2 et plusieurs centaines de personnes s'étaient pressées pour découvrir les coulisses de fabrication. L'usine produit deux tonnes de madeleines chaque jour.

• À lire aussi : Près de Caen, les Jeannette présentent leur nouvelle usine



Pratique. 23 Avenue du Pays de Caen, 14460 Colombelles. Uniquement sur réservation au 02.31.70.81.00. La visite dure 35 minutes.