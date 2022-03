Idée cadeau. Fête des pères : envoyez vos papas aux fourneaux !

À Rouen (Seine-Maritime), l'association Faites le vous-même (FLVM) propose des cours de cuisine, de pâtisserie et de boulangerie. Une idée cadeau pour encourager nos chers papas à mettre les pieds dans le plat. Dans leurs cuisines, Stéphanie Egret et Arnaud Houley accompagnent petits et grands dans la préparation d'apéritifs dînatoires, de macarons ou encore de confiseries.

Les papas prennent du "plaisir à confectionner les pâtisseries"

Les thèmes abordés et plats cuisinés se font selon les demandes des clients et sont ainsi l'occasion de passer un moment en famille avec "parents, enfants et grands-parents", en groupe de boulot ou en compagnie d'autres cordons-bleus en devenir. En charge de l'organisation des cours, Marie Lionis regrette que ce soit surtout les femmes qui s'affairent en cuisine alors que les hommes prennent pourtant "beaucoup de plaisir à confectionner les pâtisseries".

Et si la fête des pères était l'occasion de remédier à ce constat ?

Le prix des cours, d'une durée moyenne de trois heures, varie en fonction du nombre d'inscrits et de leurs statuts (soit étudiants, chômeurs ou travailleurs) de 27 € à 67 €.

De quoi s'amuser, partager et régaler le plus grand nombre.

Infos sur : flvm.fr