Caen. La bonne table à Caen : déjeuner belge au Zinneke

Dans la petite salle du Zinneke, on observe le chef Tristan Petiaux au fourneau dans sa cuisine américaine, alors que Julie Beaugas sert les plats, avec prestance et sourire.

Tristan est belge, il a rencontré Julie alors qu'elle faisait ses études en Belgique. Le jeune couple n'a pas voulu se quitter et ils sont rentrés ensemble dans la Normandie natale de Julie. C'est là qu'est né le Zinneke, dans le Vaugueux, à Caen (Calvados). Le nom du restaurant entretient d'ailleurs un lointain rapport avec le terme belge, qui désigne les petits chiens bâtards que l'on jetait autrefois dans la rivière de la Senne (Zinne en Bruxellois).

L'heureux mélange entre les compétences culinaires de Tristan et l'amour de Julie pour les produits normands fait des merveilles.

Une courte carte qui change tous les jours et des produits frais promettent une richesse dans l'assiette qui ne se dément pas. Le service est rapide, nous avons à peine attendu pour nos plats, dans l'agréable décor du restaurant où se côtoient les figures de la culture populaire belge. On mange entouré de photos de Jacques Brel, Benoît Poelvoorde ou même François Damiens, le roi des caméras cachées. En plat principal, un parmentier de canard confit sauce spéculos où le sucré chatouille le salé. En désert, un crémeux au chocolat avec des notes de citron et de vanille. La formule entrée-plat-dessert est à 25 euros le soir, le midi est lui à tout petit prix avec le plat-café pour dix euros.

Où ? 23 Rue Porte au Berger, 14000 Caen. Joindre au : 06 37 18 03 77