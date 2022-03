Caen. Escrime : les premiers championnats de Normandie par équipes à Caen

L'escrime sera à l'honneur le samedi 16 juin 2018 à Caen (Calvados). C'est en effet au centre sportif de la Haie Vigné qu'auront lieu les premiers championnats de Normandie par équipe, avec pas moins de 12 titres régionaux et quatre challenges de Normandie mis en jeu. Le match à ne pas manquer sera celui entre les locaux de l'Épée Normandie Excellence (l'union entre Caen et Lisieux) et les Fines Lames de Dieppe (Seine-Maritime), samedi à 12 heures.

L'ENE reléguée en Nationale 2

L'affiche aura un goût de revanche pour les Calvadosiens, fraîchement relégués en Nationale 2 après une défaite contre les mêmes Dieppois le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin 2018 en championnat de France.

En outre, le week-end sera l'occasion de célébrer la fête du club de l'EC Caen le samedi en fin de journée avec des démonstrations et un verre de l'amitié. Pour son président Sébastien Layrac, l'important est de s'amuser : "Nous avons voulu organiser plus qu'un tournoi ! La volonté est de célébrer notre sport et de faire la fête avec tous nos tireurs indépendamment de l'arme, l'âge ou le niveau !"