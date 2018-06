À J-7 du bac, les conseils pour réussir ses révisions

Si les cours sont désormais terminés pour les élèves de Terminale, certains lycées gardent encore leurs portes ouvertes avant le début du bac. "Nous organisons jusqu'à mardi soir des journées de révisions par disciplines par les professeurs de Terminale selon un programme établi avec les élèves", explique Gilles Amanieu, proviseur du lycée Jeanne d'Arc à Rouen (Seine-Maritime).

Malgré tout, la "majorité" des élèves préfère sortir du cadre du lycée pour réviser ses cours. Que ce soit entre amis ou seul, en bibliothèque ou à domicile, l'essentiel est "de continuer à réviser toute la semaine", précise Isabelle Poupel, professeur de SVT dans ce lycée.

Six à huit heures de révision

Premier conseil : "il ne faut pas spéculer sur les sujets qui vont tomber au bac ou faire des impasses car tout est possible", affirme Isabelle Poupel qui rappelle aussi que les enseignants ne connaissent pas les sujets du bac. "Nous les découvrons en même temps que les élèves !"

Deuxième conseil : travailler selon son rythme biologique. "Il faut se caler six à huit heures de travail par jour pendant cette période, poursuit Isabelle Poupel. C'est un travail intense, mais il faut se maintenir une activité pour se détendre dans la journée." Respecter aussi son rythme de sommeil et les repas est important "plutôt que des grignotages tout au long de la journée qui vont prendre de l'énergie".

La professeur de SVT conseille de faire des pauses toutes les heures et demie "pour éviter la lassitude" et de "varier les disciplines" tout en réalisant des sujets d'examen pour s'entraîner.

Organisation le jour J

D'ici le début du bac, les candidats doivent penser à mettre dans une pochette leur convocation et leur pièce d'identité. De prendre une montre et de changer les piles dans leur calculatrice. "Il faut arriver au moins une demi-heure avant au lycée et un quart d'heure avant devant la salle d'examen", complète Isabelle Poupel.

Si les élèves peuvent prendre bouteille d'eau et barre de céréales pendant l'épreuve, "il ne faut pas que la table se transforme en épicerie", plaisante l'enseignante. Les clés sont désormais dans les mains des lycéens.