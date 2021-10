Exclusif : Bayeux perd son foyer d'extrême urgence

Le foyer d'extrême urgence de Bayeux, la maison Verte, situé rue de la Résistance dans la zone industrielle, fermera ses portes le 31 mars.



Depuis ce matin, lundi 23 janvier, plusieurs résidents du foyer Jacques Cornu sillonnent la ville de Bayeux pour recueillir des signatures de soutien. Ces personnes, le plus souvent sans domicile fixe veulent alerter la population sur la prochaine fermeture de la Maison verte, le foyer d'extrême urgence de la ville. Un accueil, de jour et de nuit, installé derrière la gare SNCF, essentiel pour la petite quinzaine de sans-abri recensés dans Bayeux, notamment à l'occasion d'épisodes neigeux ou de froid intense. Des personnes récupérées par les maraudes du Samu Social ou envoyées par le 115.



Chaque jour, cette adresse, animée par quatre éducateurs et des bénévoles, ouvre à 18h pour permettre aux bénéficiaires de se laver, laver leur linge, se restaurer et dormir... jusqu'au lendemain à 8h, heure de fermeture... et du retour à la rue.

Il y a six mois encore, ces mêmes SDF bénéficiaient d'un accueil de jour à la maison des Solidarités et d'un accueil de nuit à la ferme de Sully. Depuis six mois, la gestion de cette maison Verte, financée par l'Etat et la ville de Bayeux, avait été confiée par la direction départementale de la cohésion sociale au foyer Jacques Cornu. Une association visiblement en proie à des problèmes financiers.



Une information exclusive à découvrir dans l'édition du Bessin Libre, en kiosque mercredi matin.