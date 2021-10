LFB : Mondeville s'offre le leader Challes

Jeudi 19 janvier, l’USOM s’est fait éliminer de l’Eurocup à Adana, en Turquie, après un terrible scénario. A quinze secondes de la fin du match, les Mondevillaises étaient qualifiées contre Botas Spor. Une succession d’erreurs a eu raison de leurs espoirs : la défaite par 15 points (82-67) rend inutile la victoire de 11 points acquise à l’aller. Le choc a été rude à encaisser mais Mondeville a su rebondir dimanche 22 janvier. Alors qu’on donnait peu cher de leur peau, les Normandes ont nettement dominé les Savoyardes, leaders de Ligue féminine avant la rencontre (64-50).

“C’est une victoire bien construite, avec de l’intensité en défense et de la vitesse d’attaque. J’avais dit aux joueuses que si on avait les crocs pour se venger de notre défaite à Botas, il fallait le faire ce soir. Elles l’ont bien fait.” Après un début de match difficile (4-10, 7’), Mondeville a pris la mesure de son adversaire en réduisant l’impact de son arme majeure : Mistie Mims.

Place à la coupe

La meilleure marqueuse du championnat de France n’a jamais réussi à s’exprimer et s’est rapidement retrouvée en difficulté avec les fautes. Ses neuf points et deux rebonds n’ont pas pesé lourd face au collectif mondevillais. En tête d’un point à la mi-temps, les Mondevillaises ont creusé l’écart dans le troisième quart et tué le match dans le quatrième. “On a bien contrôlé la deuxième mi-temps, apprécie Hervé Coudray. C’est nous qui avons couru, c’est nous qui avons été présentes au rebond, c’est nous qui avons marqué dans le jeu rapide. L’adversaire n’a pas trouvé de solutions. 23 points encaissés en deuxième mi-temps, c’est une grosse performance.”

Plus déterminé, Mondeville a donné une petite leçon à Challes, qu’on attendait à un meilleur niveau. Il conforte sa place parmi le Top 4, synonyme de play-offs. Avant de se déplacer à Nice dimanche 5 février, l’USOM disputera son premier match de Coupe de France samedi 28 janvier à Dunkerque (Ligue 2).