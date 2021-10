Radiostars Grand Prix du festival du film de l'Alpe d'Huez

L'évènement, qui a achevé dimanche 22 janvier sa quinzième édition, a également récompensé le film canadien Starbuck, reparti avec le Prix spécial du jury, que présidait l'acteur Gilles Lellouche.

Attendu dans les salles obscures le 18 avril prochain, Radiostars est reparti du festival auréolé de deux autres récompenses : le Prix de la profession, représentée par un jury de quatre professionnels dont le réalisateur Christophe Barratier, et le Coup de coeur féminin, revenu à l'actrice Alice Belaïdi.

Le public a préféré couronner la comédie belge Hasta la vista, qui sortira le 7 mars prochain.

Du côté des prix d'interprétation, Elsa Zylberstein a retenu l'attention du jury pour sa performance dans Plan de table, ainsi que Patrick huard pour Starbuck. Le coup de coeur masculin est revenu à David Brecourt, dans Nos plus belles vacances de Philippe Lellouche.

Le Festival de l'Alpe d'Huez donne d'ores et déjà rendez-vous pour sa seizième édition, qui se tiendra du 15 au 20 janvier 2013.

Résumé de Radiostars

En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex, présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader charismatique de la bande, ils font la pluie et le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marrée frappe de plein fouet la station : l’audience du breakfast est en chute libre. C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens arrogants, de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes.